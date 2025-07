Auto prallte frontal gegen einen Kastenwagen

Von Feld am See kommend in Richtung Treffen lenkte am Samstag gegen 16 Uhr eine 65-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land ihren Pkw auf der Millstätter Straße (B98). Im Ortsgebiet von Afritz am See geriet sie aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Kastenwagen eines 43-Jährigen.