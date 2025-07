Helfer mit kalter Schnauze bald unter Menschen

Tiertherapie als Startschuss für „Toni“

Und genau diese Erfahrung hat in Knafl zum Anlass genommen und möchte „etwas zurückgeben“. „Ich möchte meinen Schäferhund ,Toni‘ in Spittal an der Drau zum seelischen Helfer für Menschen in schwierigen Zeiten ausbilden lassen.“ Schon vor dem flauschigen Vierbeiner hatte die St.Veiterin einen Hund. „Er war aus dem Tierheim. Damals habe ich mir schon gedacht, dass ich ihm zum Therapiehund ausbilden lassen möchte. Doch leider ging das nicht, da dieser Hund selbst Probleme hatte.“ Mit „Toni“, der aus einer Zucht stammt, wagt nun Knafl diesen Schritt und hat bereits die Aufnahmeprüfung für die Ausbildung geschafft.