Schweine machten mit Siegerkürbis kurzen Prozess

„Ich habe heuer bei der Staatsmeisterschaft nicht mitgemacht, sondern bei einem anderen Bewerb gewogen. Meiner ist etwas schwerer als der Oberösterreich-Sieger der Staatsmeisterschaft“, sagt Markus Vorauer, der seit Jahren immer wieder mit seinen riesigen Kürbissen Schlagzeilen macht. Heuer hatte sein „Plutzer“ stolze 491,5 Kilogramm auf die Waage gebracht. Nach dem Wiegen suchte der Innviertler eine sinnvolle Verwertung für den Mega-Kürbis. Man könnte ihn zwar auch selbst essen, doch er schmecke in dieser Größe eher fad. „Ich dachte, ich bringe ihn in einen Tierpark“, so der 32-Jährige. Im Zoo Schmiding und im Tierpark Walding gab´s Absagen, im Tierpark Altenfelden eine spontane Zusage. „Er kam vorbei, lud ihn ab und war wieder weg“, schmunzelt Tierparkchefin Barbar Laher, die sich über die riesige Futterspende freute.