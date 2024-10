OGH hob Schuldspruch gegen Firmengründer auf

Anwalt Norbert Wess, dessen Kanzlei Ende 2023 die Rechtsvertretung im Rechtsmittelverfahren übernahm, wies gegenüber der APA zudem darauf hin, dass sein Mandant in der Causa bisher ohnedies in drei von vier Anklagepunkten rechtskräftig freigesprochen worden sei und diese Freisprüche auch nicht angefochten wurden. Hinsichtlich der nunmehr anstehenden erneuten Verhandlung zeigte sich Wess in einem schriftlichen Statement zuversichtlich, „auch das (letzte) Faktum, das dem – vom Obersten Gerichtshof aufgehobenen – Schuldspruch zugrunde lag, aufklären und (auch) dieses zu einem für Patrick Landrock positiven Abschluss bringen zu können.“