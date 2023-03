Pleite von kitzVenture nun fix, viele Fragen offen

Verbindungen zu Wacker Innsbruck und Präsident

Laut KSV hält die Schuldnerin Gesellschaftsanteile an der Baron von Modrach GmbH (35 Prozent) und an der kitzTrust GmbH (85 Prozent). Bei beiden Gesellschaften, an denen die Schuldnerin Beteiligungen hält, scheint Wacker-Präsident Hannes Rauch im Firmenbuch als Geschäftsführer auf. Bekanntlich wurde kitzVenture am 20. Oktober des Vorjahres als Hauptsponsor des Tiroler Traditions-Fußballvereins präsentiert (drei Jahre je 100.000 Euro).