Hier kämpft die Lugner-Witwe seit Stunden ums Erbe

Beim Notar im 19. Bezirk, dem Gemeindebezirk, wo der verstorbene Baumeister Richard Lugner auch zu Lebzeiten mit Gattin Simone in seiner Döblinger Villa lebte, wird heute endlich das Testament verlesen. „Endlich“, da sich die Familie zuletzt immer weiter zerstritt und sich in zwei Parteien teilte: Auf der einen Seite will Insidern zufolge Exfrau Christina „Mausi“ Lugner zusammen mit Töchterchen Jaqueline die Strippen ziehen und dabei an der Witwe Simone kein gutes Härchen lassen.