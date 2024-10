Witwe Simone bleibt das Wohnrecht. Aber wie lange?

Das steht in der Stiftungsurkunde

Was also im Hintergrund gelaufen ist, vermögen die Kiebitze nur zu erahnen. Was der Kurzzeit-Ehefrau Mörtels nun bleibt, sind die Erinnerungen an ihren um 49 Jahre älteren, verstorbenen Ehemann und das Wohnrecht in seiner Döblinger Villa. Wie lange, das ist eine Frage, die nur das Börserl Simone Lugners beantworten kann, weil sie für die Betriebskosten und öffentliche Abgaben selbst aufkommen muss.