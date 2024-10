Erbschaftsstreit: Wie sind Ihre Erfahrungen?

Die Zeichen stehen auf Konfrontation: Am Montag soll das Testament von Richard Lugner eröffnet werden. Streitigkeiten bahnen sich nun im Lugner-Clan an, wer denn nun was erben möge. Simone, die Witwe des Baulöwen wurde sogar bereits von ihren Funktionen in der Lugner-City entbunden und hat sich mit Top-Anwalt Florian Höllwarth einen echten Profi an Bord geholt. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Erben gemacht? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!