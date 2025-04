Dieser Skandal hat Mountain Crew bekannt gemacht

„Ich finde, man sollte so viel wie möglich erleben. Und acht Minuten in einem sechs Grad kalten Wasser sind schon eine Herausforderung“, lacht der Linzer und steigt fröhlich aus dem Ipfbach in St. Florian. Das Adrenalin und die Endorphine machen aus, dass er sich lebendig fühlt – das ist auch bei seinen Auftritten so. Für den „Bierkönig“ am Ballermann wurde seine Band Mountain Crew, beginnend mit dem 26. Mai, für sechs Auftritte engagiert – ein Ritterschlag in der Schlagerszene.