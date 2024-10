Mörtel, Mausi & Streit um tierisch viele Millionen

Termin zur Testamentseröffnung

Gut möglich, dass am Montag eine neue Eskalationsstufe in dem Knatsch gezündet wird, wenn die Testamentseröffnung stattfinden soll. Simone hat sich jedenfalls die Karten ebenso gut gerichtet, sie hat sich mit Top-Anwalt Florian Höllwarth einen echten Profi an Bord geholt. Immerhin geht es für sie auch um einiges. Denn einen Job hat sie ja nun nicht mehr.