Vergewaltigungs-Videos wurden vor Gericht gezeigt

Manche Angeklagten gaben an, „ausgetrickst“ worden zu sein

Während Dominique Pelicot seine Taten gestanden hatte, streiten viele seiner 50 Komplizen, die mit ihm angeklagt wurden, eine Beteiligung ab. Sie behaupten, sie seien von dem Hauptangeklagten „ausgetrickst“ worden. Dieser habe ihnen angeblich erzählt, seine Frau hätte sich bereit erklärt, an Sexspielen teilzunehmen, bei dem sie nur so tun würde, als würde sie während des Geschlechtsverkehrs schlafen.