Avignon-Mittäter (63) betäubte auch eigene Frau

Opfer: „Er war doch so ein wunderbarer Mann“

Seine Frau Cilia M. hatte in der vergangenen Woche bereits ausgesagt, dass sie keine Klage gegen ihren Mann eingereicht habe, „um unsere fünf Kinder zu schützen“. „Es ist unglaublich, was er getan hat, er war doch so ein wunderbarer Mann“, sagte sie. Sie werde ihm „niemals verzeihen“.