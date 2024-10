72-Jähriger nun auch wegen Morden im Visier

Ermittlungsverfahren gegen den 72-Jährigen laufen demnach wegen Vergewaltigung und Mordes an einer 23-Jährigen 1991 in Paris sowie wegen der versuchten Vergewaltigung einer 18-Jährigen 1999 im Pariser Umland. In beiden Fällen soll der Täter Äther zur Betäubung der Opfer eingesetzt haben. Während der Pensionist die letzte Tat, bei der er durch DNA-Spuren überführt wurde, eingeräumt haben soll, streitet er den Mord kategorisch ab.