„Beleidigungen werden mir sicher nicht fehlen!

Einstieg in Selbständigkeit

„Die Zeit, die ich investieren müsste, um mich weiterhin auch körperlich fit zu halten, ist schon sehr intensiv. Da ich hoffentlich bald in die Selbstständigkeit starte, ändern sich einfach die Prioritäten“, so die Nußbacherin, die vor zwei Jahren als erste Oberösterreicherin zur FIFA-Schiedsrichterin aufstieg, als großes Talent galt und auch in der immer wieder raueren Unterhaus-Welt den Männern den Marsch blies.