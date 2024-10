Arzt spritzte Stiefvater fleischfressendes Gift

Für seinen komplizierten Plan gab Kwan in Briefen vor, vom britischen Staatlichen Gesundheitsdienst zu sein und bot dem Opfer einen Termin für eine Corona-Impfung an. Dann habe er sich verkleidet: „Natürlich musste er das tun. Was er jetzt tun wird, tut er vor seiner eigenen Mutter, vor einem Mann, der ihn kannte und den er kennt“, so der Ankläger.