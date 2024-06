Japan: Warnung vor „fleischfressenden“ Bakterien

Experte sieht ein globales Problem

In schweren Fällen lösen die weit verbreiteten Erreger (die Streptokokken), die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, die „fleischfressende“ nekrotisierende Fasziitis aus. Experte Kaneko warnte auch davor, dass es sich um ein globales Problem handelt. „Diese Infektion ist weltweit weit verbreitet, insbesondere in Großbritannien.“ Japan so nur etwas später dran, so der Mediziner.