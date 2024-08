Luxusjacht gesunken: Deutscher rettet 15 Menschen

„Wir wurden von Donner, Blitzen und Wellen geweckt. Es fühlte sich an wie das Ende der Welt“, berichtet Charlotte Golunski (35), die mit ihrer Familie an Bord der Luxusjacht Bayesian war. Ein Tornado brachte das Boot am Montag vor Sizilien zum Kentern. Die Leiche eines Mannes wurde geborgen. Sechs Menschen werden noch vermisst, darunter der Jacht-Besitzer: Mike Lynch, britischer Tycoon.