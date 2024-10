Ex-Kanzler Kurz hat eine neue Firma gegründet

Mit der „KFF Vision Green“, die am Mittwoch im Firmenbuch eingetragen wurde, sind neben Kurz der Unternehmer Markus Friesacher und Emanuel Fussenegger beteiligt, berichtete der „Standard“ am Mittwoch. Letzterer soll in Abu Dhabi gemeldet und „beste Verbindungen“ zu Ex-OMV-Chef Rainer Seele haben, so der „Standard“. Im deutschen Firmenbuch scheine er etwa als Prokurist der Seele Consulting Group GmbH auf. Friesacher, war etwa als Senior Vice President der OMV tätig. 2018 kaufte er die Gmundner Keramik-Manufaktur.