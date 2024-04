Ex-Kanzler Kurz hat neuen Job in Abu Dhabi

Laut Firmenbuch soll Kurz einer der sieben Direktoren der „Masdar Solar & Wind“-Kooperation sein, die als Europa-Tochter des Konzerns fungiert, wie der „Standard“ zuerst berichtete. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Amsterdam und verwaltet Solarkraftwerke und Windparks beispielsweise in Großbritannien, Polen und am Balkan.