Red Bull machte im Vorjahr 2,4 Mrd. Euro Gewinn

USA zählen zu wichtigsten Märkten

Die wichtigsten Märkte für Red Bull sind die USA, wo 4,72 Milliarden Euro umgesetzt wurden, und Europa mit 3,94 Milliarden Euro Umsatz. In beiden Regionen wuchs der Umsatz zweistellig (zehn Prozent in den USA und zwölf Prozent in Europa). In den übrigen amerikanischen Märkten sank der Umsatz um 4 Prozent auf 760 Millionen Euro, während der Rest der Welt ein Wachstum von 3 Prozent und 1,3 Milliarden Euro erzielte.