Der Streit um das Chrysler Building eskaliert

Noch ist unklar, welche Auswirkungen die Turbulenzen in New York auf das Konkursverfahren der Signa Holding haben. Masseverwalter Christof Stapf hatte stets betont, den Anteil am Chrysler Building im Sinne der vielen Gläubiger möglichst zügig verwerten zu wollen. Der Verkaufsprozess war dem Vernehmen nach bereits eingeleitet.