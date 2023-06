Benkos Architekturjuwel wohl eher ein Bastlerhit

Mitte Mai 2023, New York City: Auch das Chrysler-Building, 319 Meter hoch und weltweit breit bekannt, hat unter den neuen Eignern (Benkos Signa-Gruppe und eine Firma des Deutsch-Amerikaners Aby Rosen) nicht wirklich an Glanz gewonnen. Auch nicht in der Innensicht. Im Erdgeschoss, direkt neben einem der monumentalen Eingangstore, befindet sich ein abgewohnt wirkender großer Raum, in dem das Licht bald auszugehen scheint - zumindest flackert es nur mehr (siehe Video oben!).