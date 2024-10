E-Scooter-Marke Tier verschwindet: Dott übernimmt

Lediglich in Deutschland sei Tier bekannter. Aber: „In Deutschland haben wir gemerkt, dass das Branding beziehungsweise die Marke nicht so relevant ist“, betonte Haas. Für die Nutzer stünden Zuverlässigkeit bei Angebot und Verfügbarkeit der Fahrzeuge im Fokus. Die Umstellung soll in Deutschland Mitte Oktober beginnen und in wenigen Wochen abgeschlossen sein.