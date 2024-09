Madrid verbannt Leih-E-Scooter von seinen Straßen

In Madrid durften die drei Anbieter Lime, Dott und Tier Mobility bisher insgesamt 6000 Elektroroller verleihen. Anders als in Paris wurde das Scooter-Verbot in der spanischen Hauptstadt ohne vorherige Bürgerbefragung beschlossen. In einer ersten Reaktion bat der Anbieter Lime um eine dringende Sitzung mit Martínez-Almeida.