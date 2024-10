Das sind Vorarlbergs Hochburgen

Das schwarzes Fontanella

Im Großen Walsertal ist die Welt für die ÖVP noch halbwegs in Ordnung. Zwar gingen in Fontanella einige Stimmen verloren, mit 66,7 Prozent holte die ÖVP dort aber das beste Ergebnis. Dicht dahinter folgte Damüls mit 66 Prozent. Mit Lech (51,7 Prozent) und Eichenberg (51,5 Prozent) waren es dann aber nur mehr zwei weitere Gemeinden, in denen die einst dominante ÖVP mehr als die Hälfte der Stimmen holte. Das schlechteste Ergebnis gab es in Bludesch (22 Prozent), wo die FPÖ (32,1 Prozent) dominierte. Auch in Bludenz, Feldkirch und Hohenems wurden die Schwarzen von den Blauen geschlagen. In Bregenz und Dornbirn hingegen nicht.