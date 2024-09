Welche Kärntner nun in den Nationalrat einziehen

Wer noch hoffen darf

Spannend könnte es aber auch noch für den ein oder anderen Kärntner Politiker werden. Wird Gernot Darmann nämlich tatsächlich Minister – wie es immer wieder aus blauen Parteikreisen heißt – würde Kajetan Glantschnig, Gemeinderat in Eberndorf, über die Landesliste nachrücken. Außerdem nachrücken könnte St. Veits Vizebürgermeister Clemens Mitteregger (SPÖ), weil Kucher ja über die Bundesliste abgesichert wurde. Allerdings – so heißt es – gelte innerhalb der SPÖ die Regel, dass das erste erreichte Mandat (das wäre das Landeslisten-Mandat bei Kucher) angenommen werden sollte. Zu guter Letzt darf auch noch Johann Weber von der ÖVP hoffen. Denn ÖVP-Urgestein Elisabeth Scheucher-Pichler belegt auf der Bundesliste Platz 12, hat damit hohe Chancen so zu ihrem Mandat zu kommen und den Platz in Kärnten für ihren Kollegen aus Wolfsberg frei zu machen.