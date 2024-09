Ausreißer: Im freien Fall und auf dem Höhenflug

Am Fuße von Österreichs höchstem Berg wird die schwarz-grüne Regierung nicht so streng beurteilt wie andernorts: Denn in Heiligenblut bleibt die Volkspartei mit 42,17 Prozent Stimmenstärkster vor den Freiheitlichen, die auf 35,26 Prozent zulegen. Und die Grünen erzielen mit einem Plus von 1,39 Prozent den höchsten, wenn auch mageren Zugewinn in Kärnten. Dass es sich dabei um gesamt nur 30 Wähler handelt und die Partei bei 4,94 Prozent grundelt, dürfte die Freude vielleicht trüben. Aber auch die SP bringt es in der Höh’ nur auf 41 Kreuzerln.