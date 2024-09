Einbrecher flüchtet mit Gartenharke – Warnschuss!

Mit einem Warnschuss aus seiner Faustfeuerwaffe hat ein Hausbesitzer in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der 39-Jährige soll zuvor mit einer Gartenharke, die er am Tatort gefunden hatte, ein Fliegengitter einer Terrassentür aufgebrochen haben.