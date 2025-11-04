Großfahndung nach Einbruch in Salzburger Altstadt

In der Nacht auf Dienstag haben Einbrecher Juwelier Schneider in der Salzburger Getreidegasse aufgebrochen und mehrere Vitrinen geplündert. Die Täter konnten unerkannt flüchten, noch in der Nacht startete eine Großfahndung mit Hubschrauberunterstützung.
In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte gegen drei Uhr in der Salzburger Getreidegasse in das Juweliergeschäft Schneider eingebrochen. Die zwei Täter rissen Absperrgitter und Schaufenster auf und räumten mehrere Vitrinen aus. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.
Noch in der Nacht begann eine groß angelegte Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen übernommen. Über Art und Wert der Beute liegen bislang keine genauen Informationen vor, der Schaden dürfte aber beträchtlich sein.
