Großfahndung nach Einbruch in Salzburger Altstadt

Noch in der Nacht begann eine groß angelegte Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen übernommen. Über Art und Wert der Beute liegen bislang keine genauen Informationen vor, der Schaden dürfte aber beträchtlich sein.