Todessturz wegen Streit um eine Geldbörse

Der 32-jährige Angeklagte hat von Beginn seine Unschuld beteuert. „Es hat überhaupt keinen Körperkontakt gegeben, Herr Rat! Ich habe ihn nicht berührt.“ Doch laut Staatsanwaltschaft soll der Bosnier dem Steirer mit beiden Händen einen derart wuchtigen Stoß versetzt haben, dass dieser nach hinten stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt prallte.