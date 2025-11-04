Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Rockband trauert

Grateful-Dead-Sängerin Godchaux an Krebs gestorben

Society International
04.11.2025 08:11
Donna Jean Godchaux bei einem Auftritt mit Dead & Company beim Bonnaroo Music and Arts Festival ...
Donna Jean Godchaux bei einem Auftritt mit Dead & Company beim Bonnaroo Music and Arts Festival in Manchester, Tennessee, am 12. Juni 2016(Bild: AP/Amy Harris)

Die frühere Sängerin der legendären Rockband Grateful Dead, Donna Jean Godchaux, ist tot. „Ihre unverwechselbare Stimme und ihr strahlender Geist“ hätten unzählige Fans berührt und die Grateful-Dead-Familie „unermesslich bereichert“, hieß es in einer Würdigung der Band, die über Soziale Medien verbreitet wurde. 

0 Kommentare

Godchaux sei an Krebs gestorben, teilte ihr Sprecher laut der „New York Times“ mit. Sie wurde 78 Jahre alt.

In den 1970er-Jahren dabei
Während der Hippie-Ära Mitte der 1960er Jahre ging die Band um Frontmann Jerry Garcia aus der Musikszene von San Francisco hervor. Godchaux gehörte der Rockband zusammen mit ihrem Ehemann, dem Pianisten und Keyboarder Keith Godchaux, in den 1970er Jahren an. Sie sang auf Alben wie „Europe ‘72“ und „Terrapin Station“ und ging mit der Band auf Tour.

Als Studiomusikerin wirkte die Sängerin an dem Elvis-Lied „Suspicious Minds“ und an dem Hit „When a Man Loves a Woman“ von Percy Sledge mit. Sie arbeitete auch mit Musikgrößen wie Cher, Dionne Warwick oder Neil Diamond.

In Ruhmeshalle des Rock‘n‘Roll
1994 wurden die Musiker der Grateful Dead in die Ruhmeshalle des Rock ‘n‘ Roll aufgenommen, auch Godchaux gehörte dazu. Lead-Gitarrist Jerry Garcia starb 1995 im Alter von 53 Jahren, die Gruppe trennte sich. Später traten Musiker der Rockband unter anderen Band-Namen weiter auf.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.475 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
123.741 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.598 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Society International
Zeigt ihr Bäuchlein
„Hi Baby“: Sängerin Carly Rae Jepsen ist schwanger
Hollywood-Legende tot
Laura Dern trauert um ihre Mutter, Diane Ladd
Jonathan Bailey
Er ist der erste schwule „Sexiest Man Alive“!
Frist versäumt
Richter beendet Klage von Baldoni gegen Lively
US-Rockband trauert
Grateful-Dead-Sängerin Godchaux an Krebs gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf