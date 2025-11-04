Grateful-Dead-Sängerin Godchaux an Krebs gestorben

In den 1970er-Jahren dabei

Während der Hippie-Ära Mitte der 1960er Jahre ging die Band um Frontmann Jerry Garcia aus der Musikszene von San Francisco hervor. Godchaux gehörte der Rockband zusammen mit ihrem Ehemann, dem Pianisten und Keyboarder Keith Godchaux, in den 1970er Jahren an. Sie sang auf Alben wie „Europe ‘72“ und „Terrapin Station“ und ging mit der Band auf Tour.