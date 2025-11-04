Grateful-Dead-Sängerin Godchaux an Krebs gestorben

Die frühere Sängerin der legendären Rockband Grateful Dead, Donna Jean Godchaux, ist tot. „Ihre unverwechselbare Stimme und ihr strahlender Geist“ hätten unzählige Fans berührt und die Grateful-Dead-Familie „unermesslich bereichert“, hieß es in einer Würdigung der Band, die über Soziale Medien verbreitet wurde.
Godchaux sei an Krebs gestorben, teilte ihr Sprecher laut der „New York Times“ mit. Sie wurde 78 Jahre alt.
In den 1970er-Jahren dabei
Während der Hippie-Ära Mitte der 1960er Jahre ging die Band um Frontmann Jerry Garcia aus der Musikszene von San Francisco hervor. Godchaux gehörte der Rockband zusammen mit ihrem Ehemann, dem Pianisten und Keyboarder Keith Godchaux, in den 1970er Jahren an. Sie sang auf Alben wie „Europe ‘72“ und „Terrapin Station“ und ging mit der Band auf Tour.
Als Studiomusikerin wirkte die Sängerin an dem Elvis-Lied „Suspicious Minds“ und an dem Hit „When a Man Loves a Woman“ von Percy Sledge mit. Sie arbeitete auch mit Musikgrößen wie Cher, Dionne Warwick oder Neil Diamond.
In Ruhmeshalle des Rock‘n‘Roll
1994 wurden die Musiker der Grateful Dead in die Ruhmeshalle des Rock ‘n‘ Roll aufgenommen, auch Godchaux gehörte dazu. Lead-Gitarrist Jerry Garcia starb 1995 im Alter von 53 Jahren, die Gruppe trennte sich. Später traten Musiker der Rockband unter anderen Band-Namen weiter auf.
