Hund fand dank stinkender Socken zurück nach Hause

Socken im Wald verteilt

Dann informierte eine Bekannte die Organisation „Dog Days Search and Rescue“ – eine ehrenamtliche Truppe, die sich auf entlaufene Hunde spezialisiert hat. Die Helfer stellten Fallen auf und baten Feigenbaum um etwas, das stark nach ihm riecht. „Da ich Schweißfüße habe, stinken meine Socken besonders“, lachte er. Genau diese Socken wurden im Wald verteilt – und führten „Sunny“ direkt in die Falle.