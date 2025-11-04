Tagelang verschwunden
Hund fand dank stinkender Socken zurück nach Hause
Für einen 93-Jährigen aus dem Los-Angeles-Vorort Chatsworth brach kürzlich die Welt zusammen: Seine geliebte Hündin „Sunny“ war plötzlich verschwunden. Dass es unverhofft ein Happy End gab, verdankt Norm Feigenbaum ausgerechnet seinen „Stinkesocken“.
Am 4. Oktober war Feigenbaum mit dem Auto zum Einkaufen gefahren. Als er zurückkam, war „Sunny“ nicht mehr im Garten. Der Labrador war – so erzählte er dem Sender „ABC“ – offenbar über den Zaun gesprungen, um ihn zu suchen.
„Brach mir das Herz“
„Es hat mir das Herz gebrochen“, so der Senior, dessen Haus am Rande eines Naturschutzgebietes liegt. Trotz einer großangelegten Suchaktion mit Postern und Aufrufen auf Faceboook & Co. blieb „Sunny“ tagelang verschwunden.
Hier sehen Sie einen Videobeitrag über das unzertrennliche Team:
„Hoffnung fast aufgegeben“
Feigenbaum rechnete mit dem Schlimmsten: „In den Wäldern wimmelt es von Coyoten, und es gibt kaum Wasser. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.“
Socken im Wald verteilt
Dann informierte eine Bekannte die Organisation „Dog Days Search and Rescue“ – eine ehrenamtliche Truppe, die sich auf entlaufene Hunde spezialisiert hat. Die Helfer stellten Fallen auf und baten Feigenbaum um etwas, das stark nach ihm riecht. „Da ich Schweißfüße habe, stinken meine Socken besonders“, lachte er. Genau diese Socken wurden im Wald verteilt – und führten „Sunny“ direkt in die Falle.
Feigenbaum ist so glücklich, dass er seine „beste Freundin“ wieder bei sich hat, dass er die „Glückssocken“ einrahmen und auf der Wand aufhängen will.
