Wiener ging bei Busreise im Burgenland verloren

Es sollte eine erholsame Feiertagstour werden. In aller Ruhe wollte eine bunt zusammengewürfelte Gruppe an Ausflüglern die pannonische Idylle genießen. Das Ziel war Klostermarienberg im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf – das 330-Seelen-Dorf ist für seine herbstlichen Feste rund um die Kastanien weithin bekannt. Zu Mittag trafen die Touristen – gut gelaunt und unternehmungslustig – im Bus einer Reisefirma aus dem Bezirk Eisenstadt im Ort ein. Geplant war, den Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen.