Döblinger Wohltäter saniert jetzt Kindergärten

Sozialtopf für Bedürftige

Sein größter Wurf steht noch in den Startlöchern. Gemeinsam mit Sponsoren und seinem eigenen Geld will Orth einen Sozialtopf mit mehreren Hunderttausend Euro auf die Beine stellen. Mit diesen Mitteln sollen bedürftige Wiener aller Art unterstützt werden. Da alles transparent ablaufen soll und die Behörden ein genaues Auge auf die Dotierung werfen, benötigt die Sache eine gewisse Vorlaufzeit. Noch vor Weihnachten soll der Sozialtopf stehen.