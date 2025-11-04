Döblinger Wohltäter saniert jetzt Kindergärten

Weil er gratis Essen an Bedürftige verteilt, war Mario Orth schon einmal unser Wiener der Woche. Jetzt unterstützt der junge Wohltäter Kindergärten und plant einen Sozialtopf mit mehreren Hunderttausend Euro.
Mario Orth wurde mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Finanziell unabhängig steckt der Anfang 30er-Jährige seine Energie nun ist soziales Engagement. Neben kostenlosen Essensausgaben in Döbling und Margareten hilft er Kindergärten finanziell bei kleinen Renovierungsarbeiten.
Das Mauerwerk blättert ab, ein Möbelstück ist kaputt oder der Wasserhahn tropft und der Einrichtung fehlt das Geld für die Reparatur – hier will Orth einspringen. „Bei Rechnungen mit einigen Hundert Euro kann ich übernehmen.“ Kindergärten, die Hilfe benötigen, können sich mit ihrem Anliegen an mlqvienna@gmail.com wenden.
Diese Mailadresse können auch Interessenten für ein weiteres Projekt nutzen. Der Döblinger organisiert von 4. bis 20. Dezember einen besonderen Christkindlmarkt vor dem Donauzentrum. Schüler, Schulklassen und Kinder können dort Selbstgebasteltes oder Selbstgebackenes verkaufen. „Ich stelle die Verkaufshütten zur Verfügung und habe schon die Genehmigung dafür“, sagt der junge Wohltäter.
Sozialtopf für Bedürftige
Sein größter Wurf steht noch in den Startlöchern. Gemeinsam mit Sponsoren und seinem eigenen Geld will Orth einen Sozialtopf mit mehreren Hunderttausend Euro auf die Beine stellen. Mit diesen Mitteln sollen bedürftige Wiener aller Art unterstützt werden. Da alles transparent ablaufen soll und die Behörden ein genaues Auge auf die Dotierung werfen, benötigt die Sache eine gewisse Vorlaufzeit. Noch vor Weihnachten soll der Sozialtopf stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.