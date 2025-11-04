Vorteilswelt
Sozialtopf geplant

Döblinger Wohltäter saniert jetzt Kindergärten

Wien
04.11.2025 08:00
Mario Orth, wie er kostenlos Essen verteilt.
Mario Orth, wie er kostenlos Essen verteilt.(Bild: Jöchl Martin)

Weil er gratis Essen an Bedürftige verteilt, war Mario Orth schon einmal unser Wiener der Woche. Jetzt unterstützt der junge Wohltäter Kindergärten und plant einen Sozialtopf mit mehreren Hunderttausend Euro.

0 Kommentare

Mario Orth wurde mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Finanziell unabhängig steckt der Anfang 30er-Jährige seine Energie nun ist soziales Engagement. Neben kostenlosen Essensausgaben in Döbling und Margareten hilft er Kindergärten finanziell bei kleinen Renovierungsarbeiten.

Das Mauerwerk blättert ab, ein Möbelstück ist kaputt oder der Wasserhahn tropft und der Einrichtung fehlt das Geld für die Reparatur – hier will Orth einspringen. „Bei Rechnungen mit einigen Hundert Euro kann ich übernehmen.“ Kindergärten, die Hilfe benötigen, können sich mit ihrem Anliegen an mlqvienna@gmail.com wenden.

Diese Mailadresse können auch Interessenten für ein weiteres Projekt nutzen. Der Döblinger organisiert von 4. bis 20. Dezember einen besonderen Christkindlmarkt vor dem Donauzentrum. Schüler, Schulklassen und Kinder können dort Selbstgebasteltes oder Selbstgebackenes verkaufen. „Ich stelle die Verkaufshütten zur Verfügung und habe schon die Genehmigung dafür“, sagt der junge Wohltäter.

Sozialtopf für Bedürftige 
Sein größter Wurf steht noch in den Startlöchern. Gemeinsam mit Sponsoren und seinem eigenen Geld will Orth einen Sozialtopf mit mehreren Hunderttausend Euro auf die Beine stellen. Mit diesen Mitteln sollen bedürftige Wiener aller Art unterstützt werden. Da alles transparent ablaufen soll und die Behörden ein genaues Auge auf die Dotierung werfen, benötigt die Sache eine gewisse Vorlaufzeit. Noch vor Weihnachten soll der Sozialtopf stehen. 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Wien
