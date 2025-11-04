Frauen im Stadion: Wirbel um Infantino-Botschaft

Nur begrenzte Zahl

Seit der Islamischen Revolution von 1979 ist es Frauen im Iran bis auf wenige Ausnahmen verboten, Sportveranstaltungen von Männern in Stadien zu besuchen. Die Menschenrechtsorganisation Open Stadiums wies darauf hin, dass am Sonntag einmal mehr nur eine begrenzte Zahl weiblicher Fans zugelassen worden sei.