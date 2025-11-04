Streit um Parkplätze für Anrainer bei Orpheum

„Es sind einige Nachbarn, so wie ich, berufstätig. Daher kommen viele erst nach 18 Uhr nach Hause“, schildert Günter Paul. Und diese müssten dann weite Wege in Kauf nehmen, um ihr Auto parken zu können. Das liegt unter anderem an der Veranstaltungsstätte Wiener Orpheum. Daher fordern die Bewohner Anrainerparkplätze. Denn nicht nur das Theater ist dort vor Ort, auch einige Geschäfte, ein Eissalon und Restaurants.