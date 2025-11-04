Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bezirk winkt ab

Streit um Parkplätze für Anrainer bei Orpheum

Wien
04.11.2025 06:00
Günther Paul kämpft um Anrainerparkplätze in seiner Siedlung.
Günther Paul kämpft um Anrainerparkplätze in seiner Siedlung.(Bild: Jöchl Martin)

Rund um das Wiener Orpheum fehlen Stellplätze, Anrainer kämpfen um eigene Parkplätze. Doch der Bezirk winkt ab und pocht auf eine Verfeinerung der Gesetzeslage.

0 Kommentare

Rund um den Mergenthalerplatz in der Donaustadt gehen die Wogen hoch. Aber nicht erst seit Kurzem, sondern seit Jahren. Grund dafür ist die Parksituation. In der Siedlung, die es seit mehr als 100 Jahren gibt, werden nämlich die Stellplätze rar.

„Es sind einige Nachbarn, so wie ich, berufstätig. Daher kommen viele erst nach 18 Uhr nach Hause“, schildert Günter Paul. Und diese müssten dann weite Wege in Kauf nehmen, um ihr Auto parken zu können. Das liegt unter anderem an der Veranstaltungsstätte Wiener Orpheum. Daher fordern die Bewohner Anrainerparkplätze. Denn nicht nur das Theater ist dort vor Ort, auch einige Geschäfte, ein Eissalon und Restaurants.

Gespräche in der Nachbarschaft
„In neu gebauten Wohngebieten wird sehr wohl von der Stadt Wien auf Verkehrsberuhigung geschaut. Wir müssen mit all dem dauernden Verkehrslärm und seinen Auswirkungen leben“, kritisiert Paul. Täglich würden die Nachbarn untereinander darüber reden. „Einige von ihnen stellen ihren Tagesplan um, andere steigen auf Öffis um. Für alle ist das aber nicht möglich.“

(Bild: Jöchl Martin)

Diskussionen um Anrainerparken gibt es in vielen Bezirken. Auch in Margareten schildern Bewohner, sie müssten teils bis zu einer Stunde im Kreis fahren, um einen Parkplatz zu ergattern. Und wie sieht es nun in der Donaustadt rund um das Orpheum aus?

Eine feinere Unterteilung
Vom Büro des Bezirksvorstehers Ernst Nevrivy (SPÖ) heißt es: „Auch wenn sämtliche Kriterien für die Einführung von Anwohnerparkplätzen erfüllt wären, könnten maximal 30 Prozent der Stellplätze innerhalb eines definierten Gebiets in solche Parkplätze umgewandelt werden. Die verbleibenden 70 Prozent stünden weiterhin allen Parkplatzsuchenden offen.“ Eine spürbare Entlastung wäre nur möglich, wenn es eine feinere Unterteilung der Berechtigungen gebe.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 13°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
6° / 13°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
4° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.062 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.165 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
122.626 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Wien
Aufwendige Suchaktion
Wiener ging bei Busreise im Burgenland verloren
Bezirk winkt ab
Streit um Parkplätze für Anrainer bei Orpheum
Nachbarschaftsstreit
Geschnittene Thujenhecke bringt Wiener vor Richter
Bub aus OÖ holte es ab
Friedenslicht ist gelandet und wird nun verteilt
Zweimal heimgeschickt
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf