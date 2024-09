Hamas-Anführer im Libanon bei Angriff getötet

Israel erhöhte den Druck auf die Hisbollah, damit diese mit ihren Angriffen aufhört und sich aus dem Grenzgebiet zurückzieht. Die israelische Armee meldete am Montag den Angriff dutzender Hisbollah-Ziele in der libanesischen Bekaa-Region. Es seien „Dutzende von Abschussrampen und Gebäuden“ ins Visier genommen worden, „in denen Waffen in der Bekaa-Region im Libanon gelagert wurden“, erklärte die Armee. Die Schiitenmiliz gab ihrerseits am Montag den Tod ihres Kommandanten Nabil Kaouk bekannt.