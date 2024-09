Die Entschlossenheit Israels wurde unterschätzt

„Der Iran will den Konflikt heiß halten, aber nicht, dass ein Feuer ausbricht“, so Schneider. Bei einem großen Krieg steht auch die Zukunft des Regimes auf dem Spiel. Vor einigen Wochen sah es noch so aus, als habe der Iran alle Trumpfkarten in der Hand. Die Hamas hielt Israel auf Trab, das Land stand wegen des Gaza-Kriegs in der Kritik. Auch von engen Verbündeten wie den USA.