„Für Inter zu spielen, war immer mein Traum“

Keine Traurigkeit

Aber wie steht es eigentlich um die Inter-Frauen? Eine Frage, mit der die „Krone“ beide am falschen Fuß erwischte. „Obwohl ich im Frauen-Fußball aktiv bin, fokussiere ich mich als Fan voll auf die Inter-Männer“, verrät die neunfache Schweizer Teamspielerin. „Für mich war es aber von klein auf immer ein Traum, eines Tages für Inter zu spielen. Als ich aber das Angebot bekam, in die deutsche Bundesliga zu wechseln – damals mit England zusammen die beste Liga der Welt – war das schon eine sehr coole Sache. Mittlerweile bin ich 29 Jahre alt und an einem Punkt angekommen, wo ich mein Leben nicht mehr komplett auf den Kopf stellen möchte.“ Grund zur Traurigkeit sieht Horvat-Calò trotzdem nicht: „Es würde einfach nicht mehr in mein Leben passen. Vor fünf, sechs Jahren wäre es etwas anderes gewesen.“