Wenn das Fußballherz für Inter Mailand schlägt

Das Ländle ist die Schaltzentrale des ersten und einzigen Inter Mailand Fanclubs in Österreich. Denn an der Spitze zieht der Bludenzer Lukas Ammann die Strippen. Schon lange war für den fußballbegeisterten Finanzbediensteten klar, dass er seine Leidenschaft zum italienischen Traditionsverein unbedingt mit gleichgesinnten teilen will. Doch warum konnte ausgerechnet ein italienischer Verein das Fußballherz des Vorarlbergers erobern?