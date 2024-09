Hochschule MCI: „Millionen Euro in Sand gesetzt!“

Hilfeschrei an Dornauer, Mattle und Anzengruber

Zuletzt gab es einen Brief an den Landeshauptmann, seinen zuständigen Vize und den Innsbrucker Bürgermeister, der der „Krone“ vorliegt. Sie machen sich berechtigterweise Sorgen um das MCI: „Seitdem wir uns im ,Advisory Board’ engagieren, nehmen wir mit wachsender Sorge einen für uns nicht nachvollziehbaren Stillstand bei der Errichtung des neuen Campus wahr, obwohl dieser seit Jahren wiederkehrend angekündigt wurde und mehr als dringend erforderlich ist. Was immer die Gründe für den Stillstand sein mögen: Das MCI platzt aus allen Nähten, wird in seiner Leistungsfähigkeit, Entwicklung und Zukunftsfähigkeit drastisch beschränkt und behindert, mit negativen Folgewirkungen für den Standort Innsbruck und Tirol!