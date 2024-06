BIG soll bauen: Chaos um MCI hoffentlich beendet!

Am Ende hat also doch die Vernunft gesiegt! Die Rede ist vom MCI-Neubau. Der zuständige LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) hat die Nachdenkpause am Freitag beendet und bekannt gegeben, dass das MCI von der BIG (Bundes Immobilien Gesellschaft, die nun Austrian Real Estate heißt) gebaut werden soll.