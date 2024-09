USA: Hurrikan „Helene“ reißt Dutzende in den Tod

Menschen von Bäumen erschlagen

Viele Opfer wurden durch umgestürzte Bäume getötet oder verletzt, andere kamen in ihren Autos ums Leben. In Florida ertrank dem Sender CNN zufolge eine Frau in ihrem Haus. In North Carolina warnten die Behörden davor, dass ein Damm brechen könne und forderten Anrainer auf, sich in Sicherheit zu bringen. Der Katastrophenschutz warnte vor Erdrutschen und Schlammlawinen infolge des heftigen Regens. Zahlreiche Straßen wurden unterspült und sind in den betroffenen Regionen gesperrt.