„Wähl Klima“: Verwirrungen vor dem Urnengang

Wenn mich ein Plakat anspricht, dann nicht aufgrund der Porträts von Leuten, die ich sowieso kenne, sondern eher wegen der balkendicken Schrift. Balkendick, weil ich mich als Autofahrer natürlich auf den Verkehr konzentriere und keine Wahlplakate am Straßenrand studieren kann – die nehme ich nur aus den Augenwinkeln wahr, aber nichts Kleingedrucktes. Ein Plakat sprang mich sozusagen an. Da stand „Wähle Klima“. Ich war erschüttert! Der ehemalige Bundeskanzler Viktor Klima lebt doch seit Jahren in Argentinien, er hat da eine Farm. Jetzt ist er also zurück. Um seine Erfahrungen im Umgang mit Rindviechern in die österreichische Politik einzubringen?