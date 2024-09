Ein schönes Daheim, trotz geringerer Mietkosten

Komfortabel und kostengünstig Wohnen: „Wenn Stadt, Land und gemeinnützige Genossenschaft an einem Strang ziehen, sind günstige Mieten möglich. Leistbarkeit ist die oberste Prämisse, niedrige Mieten und hoher Wohnkomfort sind Ziele die der gemeinnützige Wohnbau in Kärnten verfolge“, sagt LHStv. Gaby Schaunig. Das Pilotprojekt in Friesach ist ja angelaufen – die „Kärntner Krone“ berichtete ja bereits darüber. Und die Wohnbaureferentin hat sich von Beginn an für dieses Pilotprojekt stark gemacht. „Dieses Projekt war nur in Abstimmung von Bauträger, Land und Gemeinde möglich.“ Mehrer Faktoren sorgen dafür, dass der Mietzins in Friesach, wo ja das 350-Euro-Wohnbauprojekt mit 24 Wohneinheiten bereits gebaut wird, so gering gehalten werden kann. „Im Normalfall sind in unseren Reihen 9,50 Euro pro Quadratmeter zu berechnen, schon das ist bereits schon sehr günstig. In Friesach kommen wir auf eine Berechnung von 7,50 pro Quadratmeter,“ sagt der kaufmännische Landeswohnbau-Geschäftsführer Harald Repar.