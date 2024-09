Paulus Manker mimt jetzt seinen eigenen Anwalt

Anklage wurde ausgeweitet

Ein Ende des Streits ist nicht in Sicht. Es ist auch nicht das einzige Verfahren, das in Zusammenhang mit der Produktion anhängig ist. Und auch die Privatanklage zieht sich in die Länge. Denn zum Auftakt des Prozesstages weitet Zeller seine Anklage um eine üble Nachrede aus. Weil Manker dem Kläger im Kurier Subventionsbetrug vorgeworfen hätte. Und ihn in diesem Artikel erneut beschimpft habe. „Ich halte die Behauptungen aufrecht. Weil sie sind wahr“, sagt Manker, der diesmal im Gericht als sein eigener Anwalt auftritt. Und auch diese Rolle ausfüllt, als ob er in einem Gerichts-Schauspiel einen Rechtsanwalt mime.