Zwist mit Manker wird zum unwürdigen Schauspiel

„Er rückte mit einem Schlägertrupp an“

Den das Theaterpublikum von „Alma“ auch am 3. und 4. August 2023 miterleben musste: Weil Manker jene Gäste nicht einlassen wollte, die ihr Ticket bei Zeller erworben hatten, kam es zu einem unwürdigen Schauspiel: „Der Privatankläger rückte mit einem Schlägertrupp an – neun Zwei-Meter-Riegeln, alle in Schwarz gekleidet“, so Manker. Sie hätten gedroht, dass niemand hineinkommen würde, wenn Zellers Gäste nicht eingelassen werden. „Die Gewalttäter versperrten den Eingang, es ging ziemlich heftig zu. Sie haben meine Mitarbeiter und mich bedroht, gestoßen und körperlich attackiert“, berichtet er dem Richter.