Online-Verhalten von Jugendlichen problematischer

Auch Gaming-Verhalten immer problematischer

Hinzu kommt laut WHO die weitere Erkenntnis, dass zwölf Prozent der Jugendlichen Gefahr liefen, ein problematisches Gaming-Verhalten zu entwickeln, hierunter Burschen deutlich stärker als Mädchen. Die in Kopenhagen ansässige Organisation sieht in diesen beiden Erkenntnissen Grund zur dringenden Sorge hinsichtlich der Auswirkungen der digitalen Technologie auf die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Jugend in Europa.