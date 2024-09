Keinen Cent Prämie für einen Weltcupsieg

„Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, es ist ein sehr schönes Gefühl gewesen.“ Seit Jahren gilt Sophie Grill im Fallschirmsprungweltcup als Talent, beim letzten Stopp der heurigen Saison in Locarno (Sz) feierte sie nun ihren ersten Sieg auf der großen Bühne. Nach acht fast perfekten Sprüngen hatte sie eine Gesamtabweichung von nur neun Zentimetern. Durch ihren Triumph beendete die Pucherin das Jahr auf Platz drei im Weltcup und kündigt bereits jetzt an: „Nächste Saison will ich dann noch besser sein.“