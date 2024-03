Graser holt sich Gold – Grill vom Pech verfolgt

Heimsieg für Sebastian Graser! Der Militärweltmeister im Fallschirm-Zielspringen gewann beim Parachute-Ski-Weltcup in St. Johann Alpendorf. Mit insgesamt 24 Punkten und einem Respektabstand von zehn PUnkten auf den Italiener Marco Valente durfte er sich, wie bereits im Vorjahr, über einen Heimsieg freuen. „Mit den Skirennen bin ich super happy, aber da wir heuer aufgrund der Formationsbewerbe nicht so viel Zielspringen trainieren konnten, fehlte hier natürlich das Gefühl. Aber jetzt wird wieder fleißig Ziel trainiert, damit wir im Sommer wieder top sind“, zeigt sich der 27-jährige überglücklich über den Triumph vor heimischem Publikum. Bronze ging an Manuel Sulzbacher – ebenfalls ein HSV-Sportler.